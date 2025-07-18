Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Fatih Mahallesi kapalı pazar yerinde anlamlı bir hayır etkinliği düzenlendi.

Mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine harekete geçen Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, mahallelinin de katkılarıyla dev bir aşure kazanını kaynattı.

Fatih Mahallesi kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen hayır etkinliği, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Yaklaşık 500 kişilik aşure, mahalleli kadınların el birliği ve imece usulüyle titizlikle hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.

“Aşure; bereketin, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesidir”

Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure hayrında konuşan Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "Aşure; bereketin, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesidir. Her lokmasında sevgi, her malzemesinde ayrı bir niyet ve umut vardır. Bugün mahallemizde sabrın, şükrün ve paylaşmanın en güzel örneğini yaşadık. Allah herkesten razı olsun, dualarımız kabul olsun," ifadelerini kullandı.

Bu özel günde mahalle sakinlerini yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusal ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan etkinliği, yoğun ilgiyle karşılandı.

Katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Taşçıoğlu, "Bu bereket her eve, her yuvaya ulaşsın; huzur ve mutluluk getirsin," diyerek sözlerini tamamladı.