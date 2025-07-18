İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’ne ulaşan Meles ve Manda derelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. 764 kilometrelik dere yatağında yürütülen çalışmalarda toplam 236 bin ton çamur ve tortu çıkarıldı.



Koku ve kirliliğe karşı önlem

İZSU ekipleri, sıcak yaz aylarında koku ve çevresel kirliliğin önüne geçmek amacıyla Meles ve Manda derelerinde temizlik çalışması başlattı. Şehir merkezinden İzmir Körfezi’ne ulaşan bu iki dere, yıl boyunca yağışlarla birlikte çamur ve tortularla doldu.

Çalışmalar kapsamında tonlarca teressubat ve atık madde dere tabanından çıkarıldı. Temizlik işlemi sayesinde suyun doğal akış rejimi geri kazandırılırken, taşkın riski ve çevresel zararlar da azaltıldı.

7/24 çalışan ekipler

İZSU ekipleri, çalışmaları kısa sürede tamamlamak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Yürütülen temizlik faaliyetlerinin sadece görüntü ve koku kirliliğine değil, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin korunmasına da katkı sağladığı vurgulandı.

Yetkililer, İzmir Körfezi’nin yüzey sularının kalitesini artırmayı hedefleyen bu tür çalışmaların Gediz Nehri aracılığıyla gelen kirliliği azaltma açısından da stratejik önem taşıdığını belirtti.

764 kilometrelik hatta temizlik

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı itibarıyla yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında toplam 764 kilometre uzunluğunda dere yatağında temizlik gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 236 bin ton atık, dere yataklarından çıkarıldı.

Yetkililer, İzmir Körfezi’yle doğrudan bağlantılı su yollarının yıl boyunca periyodik olarak kontrol edildiğini, temizlik, bakım ve su kalitesi ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığını aktardı.