Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun çalışmalar, suçlulara göz açtırmadı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla, aranan 96 şahıs yakalanırken, 46 kişi tutuklandı. Yapılan sorgulamalar ve aramalar, önemli suç unsurlarının da ele geçirilmesine yol açtı.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 19 tabanca, 8 pompalı tüfek, 35 fişek, 161 gram uyuşturucu madde ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Trafik denetimlerinde cezalar kesildi

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 23 bin 154 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 138 araç trafikten men edilirken, 5 bin 497 sürücüye idari para cezası uygulandı. Bu operasyonlar, Aydın'daki güvenliği artırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi.