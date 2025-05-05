Aydın'da 6 Mayıs Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek, gece ise 15°C civarlarında seyredecek. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava biraz daha sıcak hissedilebilir. Hafif rüzgarın etkisiyle nem oranı düşük kalacak. Aydın'da hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunuyor.

6 Mayıs 2025 Salı günü hava nasıl olacak?

Aydın'da 6 Mayıs 2025 Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30°C'ye kadar yükselecek, gece ise 15°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek, ancak hava genel olarak sakin olacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava olacak. Aydın'da nem oranı ise %32 civarında olacak, bu da hava sıcaklığını daha toleranslı hale getirecek.

6 Mayıs 2025 Salı günü Aydın saatlik hava durumu tablosu

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Hızı (km/s) Nem Oranı (%) 06:00 15°C Açık 2 66 09:00 19°C Parçalı Bulutlu 3 59 12:00 24°C Parçalı Bulutlu 4 47 15:00 28°C Parçalı Bulutlu 7 42 18:00 24°C Açık 6 58 21:00 20°C Açık 4 71

Gün Doğumu: 06:00

Gün Batımı: 20:00 5 Mayıs 2025 Pazartesi Muğla hava durumu: Muğla'da hava 28 derece olacak!

Yağış İhtimali: %0

UV İndeksi: Yüksek

Hissedilen Sıcaklık: 28°C civarında olabilir.

Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.