Aydın'da 6 Mayıs Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek, gece ise 15°C civarlarında seyredecek. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava biraz daha sıcak hissedilebilir. Hafif rüzgarın etkisiyle nem oranı düşük kalacak. Aydın'da hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunuyor.
6 Mayıs 2025 Salı günü hava nasıl olacak?
Aydın'da 6 Mayıs 2025 Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30°C'ye kadar yükselecek, gece ise 15°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek, ancak hava genel olarak sakin olacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava olacak. Aydın'da nem oranı ise %32 civarında olacak, bu da hava sıcaklığını daha toleranslı hale getirecek.
6 Mayıs 2025 Salı günü Aydın saatlik hava durumu tablosu
|Saat
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Rüzgar Hızı (km/s)
|Nem Oranı (%)
|06:00
|15°C
|Açık
|2
|66
|09:00
|19°C
|Parçalı Bulutlu
|3
|59
|12:00
|24°C
|Parçalı Bulutlu
|4
|47
|15:00
|28°C
|Parçalı Bulutlu
|7
|42
|18:00
|24°C
|Açık
|6
|58
|21:00
|20°C
|Açık
|4
|71
-
Gün Doğumu: 06:00
-
Gün Batımı: 20:00
-
Yağış İhtimali: %0
-
UV İndeksi: Yüksek
-
Hissedilen Sıcaklık: 28°C civarında olabilir.
Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.