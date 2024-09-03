Balıkesir’de Eylül ayının başında sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Salı günü şehirde yoğun bulutlar hakim olacak ve sıcaklık 32,6 dereceye kadar çıkacak. Gün boyu hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle, vatandaşların serin yerlere yönelmesi ve aşırı sıcak saatlerde dikkatli olması öneriliyor.

Sıcak çarpmalarına dikkat

Yüksek nem oranı Balıkesir’de gün boyunca hissedilecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkla birleşen nem, bunaltıcı bir etki yaratabilir. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmasını, bol su içilmesini ve açık renkli, hafif giysilerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Sıcak günler devam ediyor

Meteoroloji yetkilileri, Balıkesir’de sıcak günlerin önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini öngörüyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısında bulunuluyor.

Çanakkale'de 3 Eylül 2024 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve 33 derece olacak. Sıcak hava ve güneşli bir gün olacağı için dışarıda vakit geçirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var:

Güneş koruması sağlayın

Güneş kremi kullanın: SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanarak cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyun. Güneş kremi sürmeyi unutmamak, özellikle uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız önemlidir.

Şapka ve gözlük takın: Geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlükleri, yüz ve gözler için ekstra koruma sağlar.

Nefes alan giysiler tercih edin

Pamuk veya keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysiler giyin. Bu tür kumaşlar teri emer ve vücudun nefes almasına olanak tanır, bu da sıcak günlerde serin kalmanıza yardımcı olur.

Bol su tüketin

Susuz kalmamaya özen gösterin. 33 derece sıcaklıkta, vücudunuz daha fazla su kaybeder. Bu nedenle, yanınızda su şişesi taşıyın ve düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin.

Fiziksel aktiviteyi planlarken dikkat edin

Günün en sıcak saatlerinde (öğle ve öğleden sonra) yoğun fiziksel aktivitelerden kaçının. Eğer yürüyüş veya açık hava etkinlikleri yapmayı planlıyorsanız, sabah erken saatleri veya akşamüstü saatlerini tercih edin.

Gölgede kalın ve molalar verin

Özellikle açık hava etkinliklerine katılıyorsanız, zaman zaman gölge alanlarda dinlenmeyi ve vücut ısınızı düşürmeyi ihmal etmeyin. Bu, güneş çarpması ve ısı bitkinliği riskini azaltır.

Hafif yemekler tercih edin

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Hafif, su içeriği yüksek yiyecekler (salatalar, meyveler, sebzeler) tüketmek, hem sindiriminizi kolaylaştırır hem de serin kalmanıza yardımcı olur.

Hava durumunu takip edin

Gün boyu hava durumunu kontrol edin. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, beklenmedik bir yağmur veya rüzgar esintisi durumunda planlarınızı ayarlamanıza yardımcı olabilir.

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