Aydın’ın Efeler ilçesinde, 49 yaşındaki Akın S.’nin ilaç içerek yaşamına son verme girişimi, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendi. Akın S.’nin intihar girişimi, yakınının polise yaptığı ihbar sayesinde son anda önlendi.

Bunalıma giren adam intihara kalkıştı

Edinilen bilgilere göre, Akın S. 9 yıl önce tanıştığı Bulgaristan vatandaşı A.B.H. ile birlikte yaşıyor ve çiftin iki çocuğu bulunuyordu. Ancak A.B.H.’nin kaçak olduğu tespit edilip Türkiye’ye girişinin yasaklanması ve 55 bin lira para cezası kesilmesinin ardından, Akın S. eşini geri getirmek için resmi başvurularda bulunmuş, ancak olumsuz sonuç almıştı. Yaşadığı derin üzüntüyle bunalıma giren Akın S., bu çaresizlikle ilaç içerek intihar etmeye karar verdi.

Polisin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Akın S., bir tanıdığını arayarak helallik istedikten sonra, durumu şüpheli bulan yakını hemen polise haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Güzelhisar Mahallesi’ndeki adrese sevk edildi. Ekipler, hızla olay yerine ulaşarak Akın S.’yi ölümden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akın S., ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.