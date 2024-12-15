Niğde’nin Bor ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Özlü (45), fazla kilolarından kurtulmak için kullandığı zayıflama çayları nedeniyle hayatını tehlikeye attı. 1 ay boyunca günlük önerilen dozun üzerinde zayıflama çayı tüketen Özlü, akut karaciğer yetmezliği teşhisiyle acil olarak organ nakli sırasına alındı. Şansı yaver giden Özlü’ye, sadece 1 saat içinde Konya’dan uygun bir donör bulundu ve kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu.

"Arkadaş tavsiyesiyle başladım"

Ağustos ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özlü, Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Nakil sonrası kendine gelen Özlü, zayıflama çaylarını arkadaş tavsiyesiyle kullandığını ve bu süreci bilmeden yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Günde bir bardak içmem gerektiği yazıyordu ama ben iki bardak içtim. Daha hızlı zayıflarım diye düşündüm. Bir ay sonunda kötü hissettim ve hastaneye gittim. Doktorlar karaciğerimin iflas ettiğini söyledi. Kadavradan nakil olmuşum ama o süreci hatırlamıyorum. Şimdi çok şükür iyiyim. Herkes zayıflama konusunda profesyonel destek alsın, böyle çaylardan uzak dursun.”

“Zayıflama çayları organlara ciddi zarar veriyor”

Özlü’nün doktoru Sinan Yanık, hastada zayıflama çayına bağlı akut karaciğer hasarı oluştuğunu belirterek, şu uyarıyı yaptı: “Hastamız bize geldiğinde karaciğer tetkikleri çok kötüydü. Karaciğer yetmezliği tanısı koyduk ve acilen nakil kararı verdik. Ruhsatsız ve onaysız zayıflama çaylarının kullanımı tüm dünyada yaygın. Bu ürünler sadece karaciğere değil, tüm organlara ciddi zarar verebilir. Hiçbir bilimsel çalışması olmayan bu ürünlerden kaçınılmalı.”

Bakanlık onayı şart

Etlik Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Özsoy ise şu detayları paylaştı: “Hastamız için uygun canlı verici bulunamayınca Türkiye genelinde acil organ bağışı talebi yaptık. Bir saat içinde uygun bir organ bulmayı başardık. Ancak bu durum, bilinçsizce kullanılan zayıflama ürünlerinin yarattığı ciddi sağlık risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hastalarımızın yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.”