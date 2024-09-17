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Aydın’da tonlarca sahte zeytinyağına el konuldu: 1 milyon TL vergi cezası!

Aydın’da tonlarca sahte zeytinyağına el konuldu: 1 milyon TL vergi cezası!

Yakalanan şahıslar arasında, silahlı terör örgütü üyeliği, hırsızlık, öldürme, cinsel suçlar, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler yer alıyor. Detaylı bilgiye göre:

Edinilen bilgilere göre, operasyon sürecinde çeşitli suçlardan aranan şahıslar hedef alındı. Yakalanan 32 kişiden:

Aydın’da gerçekleştirilen geniş çaplı jandarma operasyon unda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) Timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordinasyonunda iki gün boyunca gerçekleştirildi.

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