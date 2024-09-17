Aydın’da gerçekleştirilen geniş çaplı jandarma operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) Timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordinasyonunda iki gün boyunca gerçekleştirildi.
Operasyonun detayları
Edinilen bilgilere göre, operasyon sürecinde çeşitli suçlardan aranan şahıslar hedef alındı. Yakalanan 32 kişiden:
- 11 kişi 0-5 yıl arasında hapis cezası ile aranıyordu.
- 1 kişi 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranıyordu.
- 3 kişi 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranıyordu.
- 17 kişi ise ifadeye yönelik olarak yakalandı.
Yakalanan şahıslar arasında, silahlı terör örgütü üyeliği, hırsızlık, öldürme, cinsel suçlar, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler yer alıyor. Detaylı bilgiye göre:
- 1 kişi silahlı terör örgütü üyeliğinden,
- 2 kişi hırsızlık suçundan,
- 1 kişi öldürme suçundan,
- 1 kişi cinsel suçlardan,
- 1 kişi yağma suçundan,
- 5 kişi yaralama suçundan,
- 21 kişi ise diğer suçlardan aranan şahıslar arasında bulunuyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ