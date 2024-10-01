Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın gelişimi

Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı.

Kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik Botu (KB-4) derhal olay yerine sevk edilerek, bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu şekilde güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.