Efes Selçuk Belediyesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde TYT ve LGS Süreç Değerlendirme Sınavları düzenleyecek. Bu sınavlar, öğrenciler için önemli bir deneyim sunarak sınavlara hazırlanmalarına katkıda bulunacak. Süreç değerlendirme sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler için son başvuru tarihi 7 Ekim olarak belirlendi.

Sınavlar Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi'nde yapılacak

Süreç değerlendirme sınavları, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlara katılmak için plastik, cam ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilir atıklar getirmek durumunda olacaklar. Bu uygulama, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

“Atığını getir, sınava gir”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerin sınavlara hazırlanma süreçlerine destek olmak istediklerini belirtti. Sengel, “Öğrencilerimiz için sınavlara hazırlık süreci biraz zorlu, biraz meşakkatli, biraz da heyecan verici bir şekilde geçebiliyor. Biz bu süreçte birçok duyguyu bir arada yaşayan öğrencilerimiz için süreç değerlendirme sınavları düzenliyoruz. Onların sınavlara hazırlanırken kendilerini ölçmeleri, sınava dair heyecan ve kaygılarını kontrol edebilmeleri amacıyla düzenlenecek bu sınavlarda çocuklarımıza ayrıca çevre bilinci kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sınav tarihleri ve bilgilendirme

Yapılan başvuruların ardından, 12-13 Ekim tarihlerinde LGS’ye hazırlanan öğrenciler için Süreç Değerlendirme Sınavı düzenlenecek. Sınav saatleri, öğrencilere kısa mesaj yoluyla bildirilecek.