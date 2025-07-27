Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın Dallıca Mahallesi yakınlarında başladı
Yangın, Nazilli’ye bağlı Dallıca Mahallesi yakınlarındaki zirai alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.
İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Nazilli İşletme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Erken müdahale büyümeyi önledi
Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede geniş alana yayılma riski bulunuyordu. Ancak ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.