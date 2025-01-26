Olay, Efeler ilçesinin Kuyucular Mahallesi'nde bulunan bir düğünde meydana geldi. K.Ö. (22), M.S.G. (20) ve M.Y. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.S.G. ve M.Y. kavgada K.Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı

Bıçaklanan K.Ö., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, K.Ö. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan K.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla kısa sürede saklandıkları yerden yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.