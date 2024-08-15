Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli yönüne ters şeritten ilerleyen hafif ticari araç, trafiği adeta felç etti. Trafik ekiplerinin kontrol noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, uzun bir kovalamacanın ardından kayıplara karıştı.

Ters şeritte ilerleyen araç trafiği karmakarışık etti

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Atça Mahallesi'nden Nazilli istikametine doğru ters yönde ilerleyen bir araç hakkında ihbar alması üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Dallıca Mahallesi girişindeki kontrol noktasında aracın durdurulmak istenmesine rağmen, hafif ticari aracın sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Faciadan dönüldü, görüntüler polise teslim edildi

Gece karanlığında ters şeritte ilerleyen araç, diğer sürücüler tarafından fark edilerek karşı şeride geçmeye çalışan araçlarla karşılaştı. Neyse ki, büyük bir facia yaşanmadan olay atlatıldı. Kayıt altına alınan görüntüler polis ekiplerine teslim edildi ve sürücünün tespit edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Çeşitli suçlardan ceza kesildi

Uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan sürücü hakkında, dur ihtarına uymamak ve ters şeritte seyretmek gibi çeşitli suçlardan yüklü miktarda ceza kesildiği öğrenildi.