Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, "Yeni dönemde aile hekimliğini ön plana çıkaracağız. Aile sağlığı merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, aile hekimliğine başvurunun teşvik edileceğini vurgulayarak, "Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini güçlendirirken, vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını özendirecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek ve köklü çözümler üreteceğiz," dedi.

Aile sağlığı merkezleri ve entegrasyon

Memişoğlu, sağlık sistemi ile ilgili atılacak adımları toplum politikası haline getireceklerini vurgulayarak, "Sağlık sisteminin hem sağlık çalışanları hem de toplum açısından daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışacağız. İnsanlar kendi sağlığını korumak için yardımcı olmuyorsa, kamu otoritesi başarılı olamaz," dedi.

Şehir hastaneleri ve ilaç temini

Bakan, şehir hastanelerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinin Türkiye’nin geleceği için sağlık bilgisinin üretileceği alanlar olarak planlandığını belirten Memişoğlu, "Şehir hastaneleri, yalnızca hizmet alanında değil, bilimin ve teknolojinin de geliştirileceği merkezlerdir. Kötü algı oluşturmak yanlıştır," şeklinde konuştu.

Son olarak, ilaç temininde sorun bulunmadığını ve maymun çiçeği ile COVID gelişmelerinin takip edildiğini belirtti. "Şu anda alarm durumumuz söz konusu değil," diyerek, sağlık sistemindeki gelişmelerin güven verici olduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu’nun açıklamaları, Türkiye'nin sağlık sisteminin güçlendirilmesi adına atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.