Aydın Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Deneyap Teknoloji Atölyesi Proje Şenliği, gençlerin teknoloji alanındaki yaratıcılıklarını sergiledikleri bir platforma dönüştü. Robotik ve kodlamadan yapay zekaya kadar 11 farklı alanda eğitim alan öğrenciler, geliştirdikleri projelerle büyük beğeni topladı.

Milli teknoloji hamlesi rüzgarı

Milli Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen şenlikte, gençler tasarımdan üretime farklı projelerini tanıttı. Geleceğin mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yetiştirilen öğrencilerin projeleri, hem veliler hem de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

“Geleceğin teknolojilerine yatırım”

Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, şenliğin öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla geçtiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Deneyap Atölyesi öğrencilerimizin tasarladığı projeler, teknolojik bir vizyonun ürünü. Gençlerimiz, ülkemizin gelecekteki teknoloji hamlelerine liderlik edecek.” Balıkesir'de 16 Aralık'da 3 ilçede su kesintisi