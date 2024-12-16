Garp Linyit İşletmeleri’nin Ömerler Yeraltı Ocağı’nda çalışan mühendis ve madenci işçiler, olası bir deprem durumunda daha etkin bir müdahale sağlayabilmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programına tabi tutuluyor.

Kütahya AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen bu önemli eğitim programında, toplamda 400 personelin deprem anında arama ve kurtarma gibi hayati konularda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar 326 personel, deprem hazırlıkları ve güvenliği hakkında gerekli eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Bu eğitimlerle, işçilerin ve bölgedeki halkın güvenliği için önemli bir adım atılırken, deprem anında yapılması gereken doğru müdahalelerin öğrenilmesi sağlanarak olası bir felakete karşı hazırlıklı olunması amaçlanıyor.