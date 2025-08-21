Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çeştepe Mahallesi’nde vatandaşlar için ücretsiz bir halk konseri organize etti. Ancak konser, umulan kalabalığa ulaşamadı. Kurulan sahne ve hazırlanan oturma düzenine rağmen etkinliğe katılım yok denecek kadar az oldu.

Mahalle sakinlerinin konsere gitmemesi, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na karşı sessiz bir protesto olarak yorumlandı.

Gözle görülür ilgisizlik, Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine duyduğu tepkinin bir göstergesi şeklinde değerlendirildi. Konser alanında yaşanan boşluk, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.