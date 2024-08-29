Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki bir çocuğu kurtarmak isteyen iki kişi, havuzda bulunan bakır sülfat nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Olayın detayları ortaya çıktı

Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.A. henüz bilinmeyen bir nedenle sulama havuzuna düştü. Durumu fark eden akrabaları, küçük çocuğu kurtarmak için havuza atladı. Kurtarma çabası sırasında Murat A. (26) ve Erkan A. (33) isimli iki kişi, havuzun yosun tutmasını önlemek için kullanılan bakır sülfat nedeniyle zehirlenerek fenalaştı.

Bakır Sülfatın tehlikesi

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, zehirlenen dört kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak Murat A. ve Erkan A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakır sülfat, yosun oluşumunu engellemek amacıyla sulama havuzlarında yaygın olarak kullanılıyor, ancak bu kimyasalın suya temas eden insanlar üzerinde ciddi sağlık riskleri yaratabileceği biliniyor.

Sağlık durumları ve soruşturma

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan A.A. ve küçük kız A.A.'nın tedavileri sürüyor. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve havuzda kullanılan kimyasal maddenin etkileri araştırılıyor.

Yerel yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sulama havuzlarının ve kullanılan kimyasal maddelerin güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, bakır sülfat gibi kimyasalların kullanımında daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.