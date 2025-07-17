Aydın’da jandarma iki günlük operasyonla 30 kişiyi yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün süren kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarının ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, bazıları çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmış veya ifadeye çağrılmış kişilerden oluştu.

Hapis cezası olanlar da yakalandı

Operasyonda yakalanan kişilerden:

12’si 0 ile 5 yıl arası,

5’i 5 ile 10 yıl arası,

2’si ise 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler olarak tespit edildi.

Ayrıca, 11 kişi de ifadeye yönelik olarak aranıyordu.

Suç profilleri dikkat çekti

Yakalanan 30 kişinin işlediği iddia edilen suçlar arasında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi ciddi vakalar da yer aldı. Şahısların suç dağılımı şu şekilde belirlendi:

5 kişi yaralama,

2 kişi hırsızlık,

2 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

1 kişi yağma,

1 kişi dolandırıcılık,

19 kişi ise farklı suçlardan aranıyordu.

Jandarma operasyonlarına devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Yetkililer, benzer uygulamaların il genelinde düzenli olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.