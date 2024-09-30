Mehmet Emre Genç'in haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine Akçaova Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen “Bir Derste Jandarmadan” etkinliği kapsamında 70 öğrenci ve 9 öğretmene önemli konularda bilgilendirme yaptı.

Eğitimde, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ile İlçe Jandarma personelleri, erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES uygulaması, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve deprem tedbirleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinlikte, KADES ve siber zorbalık konularına dikkat çekmek amacıyla afişler okul panosuna asıldı, broşürler dağıtıldı. Jandarma yetkilileri, öğrencilere durumsal farkındalığın artırılması için güvenliğin önemini vurguladı.