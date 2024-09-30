ASELSAN, dışa bağımlılığı azaltan ve iletişim güvenliğini üst düzeyde tutan milli haberleşme teknolojileriyle TEKNOFEST’te yer alacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek.

80'den Fazla Ürün ve Sistem Sergilenecek

ASELSAN, geliştirdiği sistemler ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteleriyle TEKNOFEST'in vazgeçilmez paydaşlarından biri olacak. Festival alanı, ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği 110 güvenlik kamerası ile izlenecek. Festivalde, güvenli iletişim imkanı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistem sergilenecek.

Yenilikçi İletişim Cihazları Tanıtılacak

ASELSAN, stant alanında güvenlik açığını sıfırlayan haberleşme sistem çözümlerini tanıtacak. Festivalde, cep telefonu ve telsizin birleştiği yeni nesil iletişim cihazı olan 3810 Hibrit El Terminali, Jandarma için üretilen 3700 Yeni Nesil Telsizi ve ARTcom 5433 EHKET Taktik El Telsizi gibi ürünler ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Ayrıca, ASELFLIR-500 keşif ve gözetleme sistemi, KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR-O Hava Savunma Sistemi gibi çeşitli ürünler de festivalde sergilenecek.

Tekno Macera ile Çocuklara Eğlenceli Deneyimler

ASELSAN'ın Tekno Macera standı, çocuklara keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor. 2019 yılında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, çocuklara bilim ve teknoloji meraklarını geliştirecek unutulmaz deneyimler sunacak. Katılımcılar, deniz altındaki yaşamı inceleme, su üstünde kit tasarlama ve kodlama çalışmaları ile 9D su altı yolculuğuna çıkma fırsatını yakalayacak.

Gençlere Teknoloji Tutkusu Aşılanıyor

ASELSAN, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlara çeşitli teknoloji destekleri sağlıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TEKNOFEST'in gençlerin milli teknoloji geliştirme konusundaki ilgisini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Akyol, "TEKNOFEST’in yaktığı teknoloji ışığı, milli teknoloji hamlesine yön verecek gençleri sarıyor. Gençlerimizin gözündeki ışıltı, geleceğin bağımsız Türkiye'sini yaratma kararlılığımızı pekiştiriyor" dedi.

Güvenlik ve İletişimde Milli Çözümler

Son günlerdeki gelişmelerin haberleşme altyapılarının güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Akyol, ASELSAN olarak milli çözümler geliştirdiklerini ifade etti. "Haberleşme güvenliğini üst seviyede tutan çözümlerimizle ülkemizin iletişim altyapısını koruma konusunda adeta aşılmaz bir güvenlik duvarı örüyoruz" şeklinde konuştu.

Akyol, TEKNOFEST'te halkla buluşturacakları milli haberleşme çözümleri ile dışa bağımlılığı azaltmayı ve güvenli, kesintisiz haberleşme imkanı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.