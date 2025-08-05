Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İl genelinde iki gün boyunca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da ifade alma kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar, il genelinde geniş çaplı gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 25 şahıstan 13’ünün 0-5 yıl arası, 5’inin ise 5-10 yıl arası hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Kalan 7 kişinin ise ifadeye yönelik arama kayıtları bulunduğu bildirildi.

Yakalanan tüm şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliğini sağlamak adına aranan şahıslara yönelik denetim ve operasyonlara aralıksız devam edeceğini bildirdi.