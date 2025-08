Muhtarlar Derneği ile hizmetler masaya yatırıldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Menderes Muhtarlar Derneği’ni makamında ağırladı. Toplantıya Menderes Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Tonbul, dernek yönetiminden Görece Hürriyet Mahallesi Muhtarı Filiz Şanlı, Akçaköy Muhtarı Abdullah Alp ve Develi Muhtarı Yaşar Garip ile birlikte Meclis Üyesi ve Muhtar Masası Sorumlusu Mustafa Yaban katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda bugüne kadar yapılan hizmetler değerlendirmeye alındı. Ayrıca gelecekte hayata geçirilecek projeler ve vatandaşlardan gelen geri bildirimler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.





Vatandaş talepleri istişare edildi

Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri Başkan İlkay Çiçek’e aktardı. İhtiyaç duyulan hizmetlerin planlanması konusunda belediye ve muhtarlar arasında etkin iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarların yerel yönetimle halk arasında köprü görevi gördüğünü ifade ederek, halktan gelen geri dönüşleri dikkate alarak hizmet ürettiklerini söyledi.





“Menderes’te istişare kültürüyle ilerliyoruz”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan İlkay Çiçek, “Menderes’in sorunlarını çözmek için her zaman istişare ederek, her kesimin görüşlerini alarak ilerliyoruz. Bu anlamda muhtarlarımız ile iletişimimiz her zaman üst düzeyde. Hiçbir vatandaş talebini, hiçbir projeyi es geçmeden daima Muhtarlar Derneğimiz ile düzenli olarak bir araya geliyoruz” dedi.

Çiçek, vatandaşın sesi olan muhtarlarla yürütülen bu düzenli istişarelerin hizmet kalitesini artırdığını belirterek, “Her zaman, hep birlikte daha iyiyi hedefleyeceğiz” şeklinde konuştu.