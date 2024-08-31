Türkiye’de 8 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-21" operasyonlarında, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 25 uluslararası kaçak yakalandı.

25 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen "Kuyu-21" operasyonu, uluslararası suçluların izini süren emniyet güçleri tarafından büyük bir başarıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve 18 farklı ülkenin talebi doğrultusunda İnterpol’ün kırmızı bülteni ve Difüzyon Mesajı ile aranan 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonun gerçekleştiği iller

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da düzenlendi. Bu kapsamlı operasyonlarda, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün gibi 18 ülkenin suçlularının izine rastlandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, hürriyetten yoksun kılma, cinsel suçlar, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi ciddi suçlardan arandıkları belirlendi. Bu şüpheliler, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu Türkiye'de saklandıkları yerlerde yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.