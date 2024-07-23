İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Aydın’ın da dahil olduğu bu kapsamlı operasyonda, toplamda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 59 uyuşturucu satıcısı ve sokak satıcısı yakalanırken, 40’ı tutuklandı, 9’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Aydın’da 5 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona dair ayrıntıları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya, Aydın'da yapılan operasyonda 7 zehir tacirinin yakalandığını ve bunlardan 5’inin tutuklandığını belirtti. Ayrıca, 2 kişinin hakkında adli kontrol kararı uygulandığını vurguladı.

Operasyonun detayları

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 203 ekip ve 642 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona hava araçları ve narkotik dedektör köpekleri de destek verdi. Operasyonlar, Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Bakan Yerlikaya’dan mesaj

Bakan Yerlikaya, operasyonların ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.