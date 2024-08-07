Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, organize suç örgütlerine yönelik ciddi bir darbe vurdu.

Operasyonların detayları

2024 yılının ilk yedi ayında Aydın'da gerçekleştirilen 12 operasyon sonucunda, organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 294 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 127’si tutuklanırken, 120’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen suç unsurları arasında 50 tabanca, 7 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1.599 fişek ve 38 çek-senet yer alıyor.