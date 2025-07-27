Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayarak aracını görevli memurun üzerine sürdü. Polis, havaya ateş açarak müdahalede bulundu.



Emniyet şeridinde ilerlerken durduruldu

Olay, öğle saatlerinde Bodrum Konacık Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan Dilan Çıtak, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polis ekipleri ünlü isme ehliyet ve ruhsat sordu. Ancak Çıtak, aracı yeniden çalıştırarak hareket etmeye çalıştı.

Polisin üzerine sürdü, kaçmaya çalıştı

“Dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak’ın aracıyla kaçmaya çalıştığı, bu sırada bir polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi. Bunun üzerine polis memuru, silahını çekerek Çıtak’a durması yönünde uyarıda bulundu.

Ancak Çıtak’ın aracı yeniden hareket ettirmesi üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı.

Aracına kilitlendi, karakola götürüldü

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarına göre, Dilan Çıtak bir süre başka bir araca binerek uzaklaşmak istedi. Ardından tekrar kendi kamyonetine dönerek kendisini araç içine kilitledi.

Basın mensuplarına da tepki gösterdiği görülen Çıtak, daha sonra polis eşliğinde karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.