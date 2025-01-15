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KOM ekiplerinin, sahte içki üreticilerini hedef alan bu başarılı operasyonu, halk sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor. Yasadışı alkol üretiminin engellenmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin takibi sonucu, şüpheli bir araç Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi Jandarma Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 220 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, araçta bulunan F.B. ve S.C. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet (SKM) suçundan yasal işlem başlatıldı.

Aydın ’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, kaçak içki üreticilerine büyük darbe vuruldu. KOM ekipleri, sahte içki üreticilerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

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