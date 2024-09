Aydın’ın Efeler ilçesinde, çöplerden atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli İdris Elsahan, bulduğu 500 bin lirayı sahibine ulaştırarak herkesin takdirini kazandı. Bu olay, insanlık ve dürüstlük açısından umut verici bir örnek teşkil etti.

Olayın gerçekleştiği anlar

Zafer Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki İdris Elsahan, Girne Mahallesi'ndeki çöplerden kağıt topladığı sırada bir poşet içerisinde yüksek meblağda para buldu. Evinin önünde kağıtları ayrıştıran Elsahan, parayı fark ettikten sonra komşusu Ahmet Çelebi'den yardım istedi. Çelebi ile birlikte Efeler Polis Merkezine başvurarak parayı polise teslim ettiler.

Paranın sahibinden teşekkür

Polis, 15 Eylül 2024 tarihinde kayıp para başvurusu yapan Dilaver Sarkın’a ulaştı. Sarkın, parayı teslim aldığı polis merkezine geldiğinde Elsahan’a sarılarak duygusal bir an yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Sarkın, "Suriyelileri her zaman olumsuz gösteriyorlar, ancak bu olay her şeyin bir istisnası olabileceğini gösterdi. Yanlışlıkla çöpe atılan 500 bin lira... Kimsenin malına göz dikmedik. Şükürler olsun, para bulundu. 500 bin lira büyük bir rakam, bu tür insanlar da var. Bundan sonra kardeşimizdir" dedi.

Suriyeli Elsahan: "Benim hakkım değildi"

Suriye’nin Deyrizor ilinden 2016 yılında Türkiye'ye gelen İdris Elsahan, Fırat Üniversitesi'nde hukuk bölümünde eğitimine devam ederken savaştan kaçmak zorunda kaldı. Eğitimini yarıda bırakarak ailesiyle birlikte güvenli bir yaşam arayışına girdi. Elsahan, "Bu parayı buldum ama benim hakkım değildi. Sahibine teslim ettim" şeklinde konuştu.