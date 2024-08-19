Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, bisiklet yolunda motorlu araçları ile seyir halinde bulunan 23 sürücüye toplamda 47 bin 196 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin detayları

Aydın il genelinde jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan son denetim, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki sahil hattında motorlu araçların girmesi yasak olan bisiklet yolunda gerçekleştirildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında yapılan denetimlerde, yasaklı alanda motorlu araçlarla seyir halinde olan 23 şahıs tespit edildi.

Denetimler süreklilik gösterecek

Her bir sürücüye kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı, bu da toplamda 47 bin 196 TL ceza anlamına geldi. Jandarma yetkilileri, motorlu araçların bisiklet yollarında seyir etmelerinin yasak olduğunu vurgularken, denetimlerin sıklıkla yapılacağını ve kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.