İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen dört farklı motosiklet hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalarıyla çözüldü. Yapılan operasyon sonucunda zanlılar adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

Güvenlik Kameraları ve Teknik Takip Etkili Oldu

Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada 32 iş yeri ve güvenlik kamerası detaylı şekilde incelendi. Teknik ve fiziki takipler sonucu B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) isimli şüpheliler tespit edildi. 13 yaşındaki B.E.H.’nin daha önce de iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Çalınan Motosikletler Sahiplerine Teslim Edildi

Yakalanan şüphelilerin çaldığı dört motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Adli mercilere sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Karabağlar’da güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.