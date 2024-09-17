Aydın-Denizli Karayolu'nda gerçekleşen kazada, bir minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kaza detayları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ödemiş yol ayrımında meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki araç birbirine çarptı. 09 P 1776 plakalı minibüs ile 20 BCD 61 plakalı otomobilin çarpışmasının ardından her iki araç da yol kenarına savruldu ve seyir halindeki başka araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 6 kişi yaralandı.

Yardım ve müdahale

Yaralıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma

Kazanın nedenine ilişkin olarak polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve tanık ifadeleri üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda kaza ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.