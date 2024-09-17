Antalya’nın Kepez ilçesinde, Göksu Mahallesi'nde bir kanal kenarında, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Olayın meydana geldiği yer

Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde bulunan boş arazide yürüyüş yapan vatandaşlar, toprak yolda hareketsiz bir bedeni fark etti. Hemen polis ekiplerine haber verdiler.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve ölüm tarihinin yaklaşık 10 gün öncesine dayandığını belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Uyuşturucu aparatlarına rastlandı

Cesedin etrafında yapılan incelemede, uyuşturucu kullanımına yönelik bazı aparatlara rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer, cesedin ölüm nedenini belirlemek için detaylı araştırmalarına devam ediyor.