Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi’nde yaşanan trajik bir traktör kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve iki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Bülent Ölmez yönetimindeki traktör, dağlık alanda kontrolünü kaybederek devrildi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukların durumları ağır

Kaza sırasında traktörün altında kalan 50 yaşındaki Bülent Ölmez ve 49 yaşındaki eşi Selma Ölmez, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada ağır yaralanan çocukları M.Ö. ve B.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocukların tedavileri hastanede devam ederken, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma inceleme başlattı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda detaylı incelemelere başladı. İlk belirlemelere göre, traktörün dağlık alanda kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.