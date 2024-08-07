Aydın’ın Germencik ilçesinde, öğleden sonra saat 14.30 sularında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangına müdahale amacıyla bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Söke Kaymakamı Ali Akça, bölgedeki gelişmeleri ve söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Germencik ilçesinin Gümüşyeniköy Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve orman teşkilatına ait ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Söke Kaymakamı Ali Akça, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi, “Yangın, Gümüşyeniköy’den başlayarak yüksek gerilim hatlarını takip ederek Argavlı Mahallesi'ne ulaştı. Orman teşkilatına bağlı uçaklar, helikopterler, arazözler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları ve emniyete bağlı TOMA’lar ile müdahale ediyoruz. Yangının başladığı saatte alevler bir binaya ve bir ağıla sıçradı. Argavlı Mahallesi’ndeki yerleşim yerleri için tehdit azalmış durumda. Ancak, Söke’ye doğru ilerleyen yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle elektrik kesintileri yapılmış ve trafik tedbirleri alınmıştır.”

Yangının etkili olduğu bölgelerden biri olan Argavlı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerini korumak için büyük çaba gösterildi. Argavlı Mahalle Muhtarı Özcan Kül, köyde yaşanan durumu şöyle değerlendirdi, “Şu anda büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Evlerimizin sınırından alevleri kurtardık ama köyümüzün üzeri tamamen yandı. Hayvan damlarının otları da yandı. Yangın rüzgarlı havadan dolayı ilerlemekte. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı ve ekipler köyümüzü kurtarmak için büyük bir destek sağladı. Alevler şu an Sazlı ve Burgaz mevkilerine doğru ilerliyor.”