Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl, Denizli Babadağ zirvesinde yeni bir bitki türü keşfetti. Halk arasında "Çiçekli Değnek" olarak bilinen bitkiye "Zeybek Değneği" adı verildi. Bilimsel adı ise "Asyneuma yildizianum" oldu.

Rektör Budak: “Başarılar diliyorum”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi. Rektör Budak, saha, laboratuvar ve literatür araştırmaları sonucunda yeni bir bitki türünü bilim dünyasına kazandırmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Keşif süreci ve türün özellikleri

Prof. Dr. Yıldırım, doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ile birlikte gerçekleştirdikleri keşif çalışmalarında karşılaştıkları bitkinin mevcut bilinen türlere benzemediğini fark ettiklerini ve tür üzerinde detaylı çalışmalar yaparak bu yeni türün keşfini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Türün adı, Türkiye’de Asyneuma cinsine yönelik birçok çalışma yapmış Emekli Botanik Profesörü Bayram Yıldız’ın onuruna verildi.

Prof. Dr. Yıldırım, Asyneuma cinsinin çeşitlenme ve orijin merkezinin Türkiye olduğunu belirterek, dünya genelinde 34 türe sahip olan cinsin Türkiye’deki tür sayısının bu yeni keşifle birlikte 23’e yükseldiğini ve endemizm oranının yüzde 70 civarında olduğunu ifade etti.

Tehdit altındaki tür

Prof. Dr. Yıldırım, Zeybek Değneği’nin sadece Denizli Babadağ sınırlarında yayılış gösterdiğini ve popülasyonlarının keçi ve koyun sürüleri tarafından ciddi tahribata uğradığını tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca, maden çalışmaları için açılan yolların türün habitatı ve popülasyonu üzerinde büyük bir tahribat oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, türün neslinin korunması adına eylem çalışmalarının başlatılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.