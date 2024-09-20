Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig hedefiyle yeni sezona deneyimli teknik direktör Ali Türkel ile adım atıyor. Türkel, şampiyonluk sözü vererek taraftara umut dolu mesajlar verdi.

Ali Türkel’den şampiyonluk sözü

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor, yeni sezon için önemli bir adım atarak teknik direktörlük görevine deneyimli isim Ali Türkel’i getirdi. Geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor’u çalıştıran Türkel, Aydınspor’un başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer, Türkel’in hedefleri olan bir isim olduğunu belirterek, “Bu sene takımımızı şampiyon yapacak kadroyu kuruyoruz. Ali hocamıza güvenimiz tam” açıklamasında bulundu.

Ali Türkel ise Aydınspor’a teknik direktör olarak katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu büyük camiada yer almak benim için bir onur. Aydınspor’un yıllardır beklenen üst lig hedefini bu sene gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Mücadeleci bir takım vaat ediliyor

Takımın Pazartesi günü antrenmanlara başlayacağını belirten Ali Türkel, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve karakterli, mücadeleci bir ekip kuracaklarını vurguladı. Türkel, taraftarlara seslenerek, “Bu sezon sahada terinin son damlasına kadar savaşan, gurur duyacakları bir takım görecekler” şeklinde konuştu. Ayrıca, Süper Amatör Lig'deki rekabetin zorlu geçeceğine dikkat çeken Türkel, “Bu sezon ligde şampiyonluk için 3-4 takım yarışacak ve oldukça çekişmeli bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Yeni teknik kadro şekillendi

Aydınspor’un yeni teknik heyeti de belirlendi. Ali Türkel'in yanı sıra kaleci antrenörü olarak Özcan Çatalcam, kondisyoner olarak ise Muhammet Sefer teknik kadroda görev yapacak. Aydınspor, başarıyı yakalamak adına teknik ekibini özenle oluştururken, uzun zamandır beklenen çıkışı gerçekleştirmek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ali Türkel’in kariyeri ve başarıları

38 yaşındaki Ali Türkel, teknik direktörlük kariyerinde İncirliova Belediyespor, Muğlaspor, Antalya Kemerspor, Sökespor, Manavgat Belediyespor, Mardin 1969, Kuşadasıspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda görev aldı. Ayrıca, Gürkan Ferhatoğlu'nun Muğlaspor ve Kuşadasıspor’u 3. Lig'e çıkardığı dönemlerde yardımcı antrenör olarak önemli katkılarda bulunmuştu. İki kez şampiyonluk yaşayan Türkel, tecrübesini Aydınspor’un başarısı için sahaya yansıtmaya kararlı.