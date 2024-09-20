ABD’nin Texas eyaletinde, otel odasından polislere ateş açan 39 yaşındaki Felix Delarosa, robot polisin göz yaşartıcı gaz müdahalesi sonucu yakalandı. Olay, robot polis kullanımını gündeme getirdi.

Robot polis devrede

ABD’nin Texas eyaletinin Lubbock şehrinde, şartlı tahliye ihlali nedeniyle aranan 39 yaşındaki Felix Delarosa, kaldığı otelde polis ekiplerine karşı silahlı direniş gösterdi. Delarosa, kendisini tutuklamak için otele gelen polis ekiplerine odasından ateş açtı. Polisin olay yerine robot polis sevk etmesi ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Delarosa’nın kaldığı odanın önüne gönderilen robot polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Felix Delarosa, polislerin otele gelmesinin ardından bulunduğu odadan ateş açmaya başladı. Durumu kontrol altına almak isteyen polis ekipleri, odanın önüne bir robot polis gönderdi. Ancak Delarosa, robotu durdurmak amacıyla üzerine bir çarşaf attı. Çarşaftan kolayca kurtulan robot polis, odaya göz yaşartıcı gaz atarak Delarosa’yı etkisiz hale getirdi.

Delarosa'nın teslim anı kameralara yansıdı

Olay anında kaydedilen görüntülerde, gazdan etkilenen Delarosa’nın odadan sürünerek çıktığı ve camdan kaçmaya çalıştığı anlar görüldü. Delarosa’nın bu kaçış girişimi, robot polis tarafından anında engellendi. Robot, zanlının üzerine çıkarak kaçmasını önledi. Polis ekipleri, Delarosa’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Felix Delarosa kimdir?

Felix Delarosa, 2017 yılında kontrollü madde imalatı ve teslimatı suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir suçlu. Texas eyaleti cezaevi kayıtlarına göre, Delarosa Nisan 2022'de şartlı tahliye edilmişti. Ancak, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Robot polisin kullanımı ve geleceği

Bu olay, robot polislerin suçlularla mücadelede ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gelişmiş teknolojiler sayesinde, polislerin tehlikeli çatışma alanlarına doğrudan girmesi gerekmeden suçlulara müdahale edilebiliyor. Robot polisin gaz kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirmesi, gelecekte bu tür araçların daha fazla kullanılacağının işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.