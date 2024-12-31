Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgatlı Milli Futbolcu Şevki Koç'un teknik direktörlüğünü yaptığı Çubuk Sporun Sorgun Belediye Spor ile oynanan maçı izleyerek bölgesel sporuna olan özellikleri yineledi. Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü teknik olarak Hakan Altın ile birlikte maçı izleyip, iki takımını tebrik etti.

Aydoğmuş, açıklamasında, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çubuk Sporun, Sorgun Belediye Spor bu dostane maçta oynadı, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Her iki takım da güzel futbol oynayarak izleyenlere keyifli bir maç sundu. Çubuk Spor' Galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum ve Şevki Koç'u teknik direktör olarak kutluyorum. Ayrıca, ev sahibi olan Sorgun Belediye Spora ve taraftarlara da teşekkür ederim, bu maç dostluk ve fair play ön planı oldu."

Başkan Aydoğmuş, bölgenin sporlarının katkı sağladığını ve her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda verileri birleştiren ve değerleri ortak etrafındaki insanların bir araya gelen bir güçtür. Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak biz de her zaman yerel ve Ülke takımlarımızı desteklemeye devam ediyorlar" dedi.