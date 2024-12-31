Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yeni yıla saatler kala ilçe halkına özel bir sürpriz yaparak, 400 ihtiyaç sahibi aileye yılbaşı pastası, alışveriş çeki ve yılbaşı sepeti dağıttı. Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bu dönemde vatandaşların yanında olmak isteyen Başkan Günay, kapı kapı dolaşarak ailelerin yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağladı. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve belediye meclis üyeleri de bu anlamlı etkinliğe katıldı.

Başkan kapı kapı dolaştı

Güzelbahçe’de dağıtılan pastalar, vatandaşlar için hem sürpriz hem de moral kaynağı oldu. Başkan Günay, bu zor ekonomik koşullarda vatandaşların yalnız olmadığını göstermek için ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde yalnız yaşayan bireylerden dar gelirli ailelere kadar geniş bir kesime ulaşıldı. Başkan Günay, vatandaşlarla bire bir görüşerek onların yeni yıl dileklerini dinledi ve umutlarını paylaştı.

“Yeni yıl, yeni umutlar getirsin”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yaptığı açıklamada, “2024’ü zorlu şartlar altında tamamladık, ancak umutla 2025’e hazırlanıyoruz. Yılbaşında ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ederek, onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Ekonomik krizle mücadele eden halkımıza bu süreçte destek olmak, dayanışmayı güçlendirmek en büyük görevimiz. Halkımızın yüzündeki gülümseme, bizim en büyük mutluluğumuz. 2025’in tüm ülkemiz ve Güzelbahçemiz için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Günay, halkın önemli günlerinde yanlarında olmanın ve sosyal destek sunmanın önemini vurgulayarak, belediye olarak benzer etkinliklerle dayanışma içinde olacaklarını belirtti.