Ankara’da, 18’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü davasında yeni gelişmeler yaşandı. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın cezaevinde sağ kolu olarak bilinen Fethi Koyuncu’yu 'Anneni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiğine dair Jandarma tarafından tutulan tutanağın mahkemeye ulaştığını duyurdu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 15. celsesinde, sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, soruşturma aşamasında görevli emniyet personeli hakkında devam eden dava dosyası ve duruşma zabıtlarının mahkemeye ulaştığını belirtti. Ayrıca, Kaplan’ın cezaevindeki tehdidiyle ilgili jandarma tarafından hazırlanan tutanağın da mahkemeye geldiği ifade edildi.

Fethi Koyuncu’nun etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdiği belirtilmiş, ancak Koyuncu, “Karıştığım bir olay yok. Olsa da yapacağım bir şey yok” diyerek dilekçe vermediğini iddia etmişti.

Sanıkların savunmaları

Sanık Mahmut Gökhan Çanga, suçlamaları reddederek, “Beni burada tutan bilirkişi raporudur. Gökhan Karaca, dizleriyle üzerime çökerek ve enseme basarak ‘Anlat lan’ dedi. Eziyet ederek ifade aldılar. Yarım saat dayak yedim” şeklinde konuştu. Çanga, dosyaya şüpheli olarak giren Semih Arslan’ın intihar ettiğini belirterek, "Semih Arslan’ın parmak izleri evin her yerinde var. Esaret altında olan birinin mutfakta ne işi var?” diyerek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Hasan Can Saraçoğlu ise 12 aydır örgüt üyeliği suçundan tutuklu olduğunu, “2019 yılında basit bir vale olarak işe başladım. Kendi cebimden sigortamı yaptırdım. Adım hiçbir yerde geçmiyor, suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

İddianame ve cezalar

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında çeşitli suçlamalar yer alıyor. Sanıklar hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 55 sanık için ise çeşitli sürelerde hapis cezaları isteniyor.

Dava yarına ertelendi

Mahkeme başkanı, sanık ve avukat beyanlarının ardından duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.