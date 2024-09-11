Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ve cezaevinde tutulan Can Atalay’ın yasama haklarıyla ilgili verdiği kararı uygulanmayan Anayasa Mahkemesinin (AYM) üyeliğine atanan Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa ve kanunlara uygun hareket edilmesi mesajını verdi. Hâkim ve savcılara, “Hiçbir zaman adaleti kendi keyfi arzularınıza uydurmaya kalkışmayın” diye seslenen Özkaya, “Bir yerde söz sahibi olduğunuzda, size söz hakkı veya yetki verildiğinde, güç verildiğinde muhatabınız kendi yakınınız olsa dahi adaletle hükmedin. Ebeveyninizin veya diğer yakın akrabalarınızın aleyhine de olsa her daim adaleti ayakta tutun. Hiçbir zaman adaleti kendi keyfi arzularınıza uydurmaya kalkışmayın” dedi.

10 yılda 18 bin başvurudan en az birinde hak ihlali

Özkaya, Anayasa mahkemelerinin Anayasal denetim yaparak, demokratik toplumların insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma ortak amacının gerçekleşmesine hizmet edeceğini ifade ederek, “Mahkememize 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren bugüne kadar toplam 629 bin 821 bireysel başvuru yapılmış, bunların 522 bin 54’ü yani yüzde 83’ü karara bağlanmıştır. 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar makul sürede yargılanma hakkı hariç olmak üzere toplam 18 bin 341 başvuruda başvurucuların temel hak ve özgürlüklerinden en az birinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Mahkememizce norm denetimi kapsamındaki işlerin incelenmesinde öncelikle itiraz yoluyla gelen işlerin mahkememize geldiği tarihten itibaren beş ay içinde sonuçlandırılmasına büyük özen gösterilmek suretiyle ‘İlk gelen ilk çıkar’ ilkesine göre hareket edilmektedir” diye konuştu.

Hem bireylerin hem de devletlerin geleceklerinin nasıl olacağını düşünmek zorunda olduğuna dikkat çeken Özkaya, insanlığın 1 Eylül 1939 ile 2 Eylül 1945 tarihleri arasında tarihin en kanlı, en ölümcül, en tahripkâr savaşını yaşadığını hatırlattı.

“Zalimlere destek olanlar, zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdır”

Özkaya, İkinci Dünya Savaşı başladığında çok geniş bir coğrafyaya yayıldığına ve sadece tarafların değil tüm dünyada tarifi zor sorunların yaşanmasına, ağır yıkımlara neden olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Savaşlarda yaşanan acılar ve bu acılardan çıkarılan tecrübeler bu günkü nesillerce de bilinmeli ve unutulmamalıdır. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk vb. hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu; insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur. Ayrıca yapılan zulümlere gözlerini ve vicdanlarını kapatanlar, zalimlere destek olanlar, sahip oldukları güce güvenerek adaleti hiçe sayan davranışlarını sürdürmekte ısrarcı olanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulüm yapanlar, yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdır.”

Özkaya’nın konuşmasının ardından Metin Kıratlı’nın özgeçmişi okundu. Kıratlı, ardından kürsüye çıkarak yemin etti. Daha sonra Kıratlı’ya AYM Başkanı Özkaya tarafından kisvesi giydirildi.