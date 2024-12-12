Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga Beldesi’nde başlattığı yeni projeyle ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Proje detayları

TOKİ’nin Çanakkale Karabiga’daki yeni projesi, 104 konut ve 1 büfeden oluşan modern bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. 5 adet 2+1 daire, kura yöntemiyle satışa sunulacak. Çevre düzenlemesi ve altyapısı tamamlanmış olan proje, hem bireysel kullanıcılar hem de yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

Ödeme koşulları ve başvuru süreci

Projeye başvurular, Halkbank’ın Biga Şubesi üzerinden yapılacak. Kura çekimiyle hak kazananlar, sözleşmelerini aynı şube aracılığıyla imzalayabilecek.

Aylık Taksit: 13.425 TL

Peşinat ve Toplam Konut Bedeli: Başvuru sürecinde açıklanacak

Kolaylıklar: Düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri

Başvuru şartları:

TOKİ’nin belirlediği gelir kriterlerine uygunluk

Gerekli belgelerin eksiksiz teslimi

Karabiga TOKİ Projesi’nin avantajları

Bu proje, uygun fiyatlı konut sahibi olma imkânı sunmanın yanı sıra, bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunmayı hedefliyor. Modern tasarımlarıyla dikkat çeken konutlar, aileler için konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunarken, Biga’nın bölgesel kalkınmasına da destek olacak.