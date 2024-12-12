UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, altıncı hafta karşılaşmasında İsveç temsilcisi Malmö’ye konuk oluyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Malmö deplasmanında kazanarak üç puanla dönebilmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray’da eksikler

Galatasaray’da sakatlıklar kadroyu zorluyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi’nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı’nın ise son durumu maç günü netleşecek. UEFA listesinde bulunmayan Roland Sallai de kadroda yer almayacak.

Malmö’de durum

İsveç temsilcisi Malmö, bu sezon Avrupa’da beklentilerin altında bir performans sergiledi ve yalnızca bir galibiyet alabildi. Takımda, kaleci Johan Dahlin, Pontus Jansson, Anton Tinnerholm, Sead Haksabanovic ve Stefano Vecchia sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Gözler Batshuayi ve Yunus’ta

Galatasaray’da hücum hattında Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile Yunus Akgün’e büyük görev düşüyor. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 7 gol atan Yunus ve 6 golle katkı sağlayan Batshuayi, sarı-kırmızılıların Malmö karşısındaki en önemli kozları olacak.

Muhtemel 11

Galatasaray’ın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Muslera, Jelert, Sanchez, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Yunus, Batshuayi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde topladığı 11 puanla grupta 4. sırada yer alıyor. Yeni format gereği gruptaki ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalacak. Sarı-kırmızılı ekip, Malmö karşısında hata yapmayarak avantajını korumayı hedefliyor.