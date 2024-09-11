Narin Güran’ın cinayet soruşturması kapsamında silinen WhatsApp mesajlarının Meta’dan talep edildiği iddialarına şirketten yanıt geldi. Meta, söz konusu verilerin "hiçbir koşulda depolanmadığını" ve "ellerinde bulunmadığını" açıkladı.

Kişisel konuşmalar yedeklenmiyor

DW Türkçe'den Muhammed Kafadar'ın haberine göre, Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, Türk medyasında yer alan 'Meta'nın bilgi paylaşmayı reddettiği' yönündeki iddiaları yalanladı. Breckman, "WhatsApp, bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Dolayısıyla, sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Mesajlara erişimimiz mümkün değil"

Meta'nın mesaj içeriklerine erişimi konusunda da açıklamalarda bulunan Breckman, "WhatsApp'ın çalışma prensiplerinden dolayı, dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişimimiz mümkün değil" dedi. Şirket, silinen mesajların polis veya diğer yetkililer tarafından geri getirilmesinin de imkansız olduğunu belirtti. Meta'nın verilerine göre, silinen mesajlar eğer yedeklenmemişse geri getirilemiyor ve sohbet geçmişi Meta'nın sunucularında saklanmıyor. Yedeklenen WhatsApp mesajları ise yalnızca Google Drive veya iCloud’da yer alıyor ve bu veriler de 'uçtan uca şifreleme' sayesinde şifrelenmiş durumda.

Log kayıtları şirketin elinde yok

Yargı kaynaklarına göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin silinen WhatsApp mesajlarına erişim için Meta’dan yardım istendiği belirtilmişti. Meta'nın internet sitesinde ise, mesajlaşma log kayıtlarının olağan süreçte saklanmadığı; ancak mahkeme emriyle belirli bir kullanıcıya ait log kayıtlarının toplanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla, Narin Güran vakasında önceden böyle bir talep olmadığı için, söz konusu log kayıtları şirketin elinde bulunmuyor.

Meta, acil durumlar veya çocuk istismarı gibi ciddi vakalar dışında, yetkililerden gelen bilgi paylaşım taleplerine dair kullanıcıları bilgilendirdiğini de vurguladı.