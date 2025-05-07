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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 maddeden oluşan 7527 sayılı ’Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’de dava açtı. Başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayan AYM Genel Kurulu, kanunun iptal talebini reddetti. Yüksek Mahkeme bazı maddelerin iptal talebini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal talebini ise oy çokluğuyla reddetti.

Bakan Yerlikaya: 27 bin 304 sosyal medya hesabının erişimi engellendi

Bakan Yerlikaya: 27 bin 304 sosyal medya hesabının erişimi engellendi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ’Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

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