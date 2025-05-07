Bank of America, faiz indiriminin Eylül'e kalması halinde Türkiye ekonomisinin durgunluğa girebileceği uyarısında bulundu. Kararın belirleyicisi ise yalnızca enflasyon değil, TCMB rezervleri de olacak.

Bank of America (BofA) ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine yönelik beklentilerini güncelleyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Ekonomistlere göre, faiz indiriminin Eylül ayına ötelenmesi durumunda, Türkiye ekonomisi durgunluğa (resesyon) girebilir.

BofA'nın önde gelen analistleri Zümrüt İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen tarafından hazırlanan raporda, faiz indiriminin zamanlamasının makroekonomik denge açısından hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Analizde şu ifadelere yer verildi:

"TCMB faiz indirimlerini Eylül veya sonrasına ötelerse, bize göre ekonomide resesyon olabilir."

Enflasyon yeterli değil: Rezervler de kritik

Rapor, faiz indirimi kararında yalnızca enflasyonun değil, aynı zamanda TCMB rezerv pozisyonunun da etkili olacağına dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde açıklanan makroihtiyati önlemler, rezervlerin korunmasına destek olabilir.

"Bu kararı alırken sadece enflasyon değil, rezerv verilerinin de önemli olacağını düşünüyoruz."

Politika faizi tahmini: %38

Bank of America, baz senaryosunda ilk faiz indiriminin Temmuz ayında yapılacağını öngörüyor. Ancak bu öngörüye rağmen, enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz veya cari açığın yüksek kalması, bu indirimi Eylül'e öteleyebilir.

Bu olasılıkları dikkate alan BofA, 2025 yıl sonu politika faizi tahminini %36'dan %38'e revize etti.

Ekonomide "sert iniş" riski

Ekonomistler, faiz indiriminin zamanlamasında yapılacak bir hata durumunda, Türkiye ekonomisinin "sert iniş" ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Resesyon olasılığı, özellikle iç talebin hızla soğuması ve yatırımların yavaşlamasıyla birlikte daha da yüksek bir risk unsuru haline geliyor.