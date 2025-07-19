Korku sinemasının yeni ikilisi: Mutlucan ve Fındıcak Kulyas 2 ile geliyor

Dizi ve sinema sektöründe uzun yıllardır tanınan oyuncular Aynur Mutlucan ve Muharrem Fındıcak, dostluklarını korku sinemasına taşıdı. 15 yıllık arkadaşlıklarını, “Kulyas 2” isimli yapımda birlikte rol alarak taçlandıran ikili, sinemaseverlerin karşısına bu kez ürpertici karakterlerle çıkıyor.

Senaryosunu Esma Şevik’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yunus Şevik’in üstlendiği “Kulyas 2”, hem hikâyesi hem de atmosferiyle dikkat çekiyor. Film, 8 Ağustos 2025’te vizyona girmeye hazırlanıyor. Çekim mekânları, oyuncu kadrosu ve korku öğeleriyle sinemaseverlerin ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

İkili, düşman karakterlerde buluştu

Aynur Mutlucan, filmde hem büyücü hem de cin karakterine hayat verirken, Muharrem Fındıcak Dergâh Şeyhi rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Mutlucan, ilk kez bir cin karakterini canlandırmanın heyecanını yaşadığını ifade ederken, Fındıcak da geçmişteki televizyon projelerindeki deneyimlerini bu role yansıttığını belirtti.

“Alkış ve takdir bizim için paradan değerli”

İkili, daha önce birlikte rol aldıkları projelerde seyirciden olumlu tepkiler aldıklarını hatırlatarak, bu filmin de hafızalarda yer edeceğini belirtti. Aynur Mutlucan ve Muharrem Fındıcak, “Birlikte rol aldığımız işlerde akılda kalıp alkış almışsak bu, işimizdeki başarı ve tecrübenin bize kattığı değerdir. Alkış ve takdir bizim gibi oyuncular için paradan daha önemli,” dedi.

Kulyas 2, hem korku tutkunlarını hem de usta oyuncuların performansını takip eden sinemaseverleri bir araya getirecek gibi görünüyor.