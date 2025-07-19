Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Çıldır Havalimanı'nın yolcu trafiğine açılması talep edildi

Görüşmede, uzun süredir sadece eğitim ve özel uçuşlara açık olan Aydın Çıldır Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara açılması talebi iletildi. Heyet, havalimanının yolcu taşımacılığına açılmasının hem ekonomik hem de turistik katkı sağlayacağını vurguladı.

Yaz aylarında tıkanan trafik için çözüm istendi

Söke Sazlı Mahallesi yolu ve Söke-Kuşadası Kavşağı'nda özellikle yaz dönemlerinde yaşanan yoğun trafik gündeme getirildi. Bu bölgelerde trafik sorunlarını çözmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi için destek talep edildi.

Demiryolu projesi hızlandırılacak

Aydın-Çine-Güllük Demiryolu Projesi de görüşmenin önemli başlıklarından biri oldu. Heyet, projenin hem lojistik hem de yolcu taşımacılığı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek sürecin hızlandırılmasını istedi.

Nazilli-Beydağ-Ödemiş arası yol iyileştirmesi talep edildi

Nazilli, Beydağ ve Ödemiş arasında kalan karayolunun mevcut haliyle yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Aydın ile İzmir arasındaki bu güzergâhta iyileştirme çalışmalarının başlatılması gerektiği ifade edildi.

Çamlık tüneli için ihale süreci gündeme geldi

Toplantıda, Çamlık Tüneli’nin yapım ihalesine yönelik tarih belirlenmesi ve sürecin hızlandırılması yönündeki beklentiler de Bakan Uraloğlu’na iletildi. Tünelin tamamlanması, Aydın’daki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak projeler arasında yer alıyor.

Yatırımların hızlanması istendi

Heyet, Aydın genelinde devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımlarının daha hızlı tamamlanması için bakanlıktan destek istedi. Toplantının sonunda Bakan Uraloğlu, projeleri değerlendirmeye alacaklarını ve süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Aydın için ortak akıl vurgusu yapıldı

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, “Şehrimizin kalkınması ve gelecek kuşaklara güçlü bir Aydın bırakmak adına ortak akıl ve iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.