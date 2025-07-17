Denizlispor, yaşadığı ağır mali krizlerin ardından profesyonel futbol faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 2025–2026 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi’ne düşecek olan kulüp, yalnızca altyapı faaliyetlerini sürdürecek.



Ekonomik Kriz, Ceza ve Sonrası

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, son yıllarda derinleşen mali sorunlarla mücadele ediyor. FIFA ve TFF kaynaklı borçlar nedeniyle kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önce -12, ardından ikinci kez -12 olmak üzere toplam -24 puan silme cezası aldı.

Bu gelişme, yeşil-siyahlı kulübün lig statüsü açısından da kritik bir dönemeç oldu. Cezaların ardından kulüp, Bölgesel Amatör Lig'e katılım hakkını da kaybetti.

A Takım Faaliyetleri Durduruluyor

Edinilen bilgilere göre, kulüp yönetimi A takım seviyesindeki tüm profesyonel faaliyetleri sona erdirme kararı aldı. Oyuncu satışlarının tamamlanmasının ardından futbol operasyonları durdurulacak.

Denizlispor, 2025–2026 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek. Bundan sonraki süreçte sadece altyapı takımları faaliyet gösterecek.

Altyapıya Dönüş: Yeni Bir Başlangıç mı?

Kulüp yetkilileri, alınan bu kararın genç yeteneklere yönelme ve uzun vadede yeniden yapılanma amacı taşıdığını belirtiyor. Bu adım, Denizlispor’un ilerleyen yıllarda yeniden profesyonel futbol sahnesine dönmesini hedefleyen stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

Taraftar ve Camia Derin Üzüntü İçinde

Denizlispor’un profesyonel futboldan çekilmesi, hem taraftarlar hem de Türk futbol kamuoyu için büyük bir üzüntüye neden oldu. Kulübün tekrar eski günlerine dönebilmesi için radikal reformlara ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.